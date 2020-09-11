HarmonyOS 2.0: Huawei Android'e rakibi işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin ikinci sürümü olan HarmonyOS 2.0 ile karşımıza çıktı. Huawei yeni işletim sistemini akıllı telefonlar da dahil olmak üzere daha geniş bir cihaz yelpazesine getirmek için detayları da paylaştı. Huawei CEO’su Richard Yu, yeni işletim sistemini bugün Huawei’nin Çin’in Shenzhen kentindeki geliştirici konferansında sergileyerek, Google’a rakip olacaklarını açıkça ifade etti.

HARMONYOS'LU TELEFON 2021'DE

Huawei, HarmonyOS 2.0 SDK’nın beta sürümünü geliştiricilere sundu. Ancak başlangıçta yalnızca akıllı saatleri, araba kafa ünitelerini ve TV’leri destekleyecek. SDK’nın bir akıllı telefon versiyonu Aralık 2020’de yayınlanacak. HarmonyOS çalıştıran telefonlar ise 2021 yılında karşımıza çıkacak.

Huawei ayrıca, geliştiricilerin işletim sisteminin açık kaynaklı bir sürümünü geliştirmelerine olanak tanıyan OpenHarmony projesini de başlatıyor. Aynı AOSP’nin Android için olduğu gibi. Bugün itibarıyla proje yalnızca 128 MB veya daha düşük RAM’e sahip cihazları destekliyor. Ancak bu önümüzdeki yılın Nisan ayında 4 GB’a çıkarılacak ve bellek sınırı Ekim 2021’e kadar tamamen kaldırılacak.