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HarmonyOS 2.0: Huawei Android'e rakibi işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Huawei’nin Android’e rakip olmak için geliştirmiş olduğu HarmonyOS 2.0 işletim sistemi duyuruldu.

HarmonyOS 2.0: Huawei Android'e rakibi işletim sisteminin yeni sürümünü tanıttı

Huawei, HarmonyOS işletim sisteminin ikinci sürümü olan HarmonyOS 2.0 ile karşımıza çıktı. Huawei yeni işletim sistemini akıllı telefonlar da dahil olmak üzere daha geniş bir cihaz yelpazesine getirmek için detayları da paylaştı. Huawei CEO’su Richard Yu, yeni işletim sistemini bugün Huawei’nin Çin’in Shenzhen kentindeki geliştirici konferansında sergileyerek, Google’a rakip olacaklarını açıkça ifade etti.

HARMONYOS'LU TELEFON 2021'DE

Huawei, HarmonyOS 2.0 SDK’nın beta sürümünü geliştiricilere sundu. Ancak başlangıçta yalnızca akıllı saatleri, araba kafa ünitelerini ve TV’leri destekleyecek. SDK’nın bir akıllı telefon versiyonu Aralık 2020’de yayınlanacak. HarmonyOS çalıştıran telefonlar ise 2021 yılında karşımıza çıkacak.

Huawei ayrıca, geliştiricilerin işletim sisteminin açık kaynaklı bir sürümünü geliştirmelerine olanak tanıyan OpenHarmony projesini de başlatıyor. Aynı AOSP’nin Android için olduğu gibi. Bugün itibarıyla proje yalnızca 128 MB veya daha düşük RAM’e sahip cihazları destekliyor. Ancak bu önümüzdeki yılın Nisan ayında 4 GB’a çıkarılacak ve bellek sınırı Ekim 2021’e kadar tamamen kaldırılacak.

HarmonyOS, Çin devinin Amerikan şirketleriyle iş yapmasını yasaklayan yaptırımlara karşı bir siper görevi görebileceğinden Huawei’nin stratejik olarak önemli bir projesi. Huawei şu anda Android tabanlı telefonlarını Google hizmetleri olmadan göndermek zorunda kalıyor ve Çin dışındaki kullanıcılar için uygulama eko sistemini ve işlevselliğini bozuyor.

HarmonyOS’in yeni sürümü ile artık Google ile olan bağlar tamamen koparılabilecek. Ancak Huawei Mobile Servisleri konusunda da geçmişte satışa sunulan Android telefonlar yine desteklenmeye devam edilecek.

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