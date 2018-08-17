Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada karar okunuyor.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmaya, 120 tutuklu sanık ve avukatları katıldı. Duruşmada müşteki avukatları da hazır bulundu.
Duruşma başlamadan önce bazı sanık avukatları mahkemeyi protesto ettiğini söyleyerek salondan çıktı.
Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın, karar için yaklaşık 1 haftalık müzakere gerçekleştirdiklerini, kararın 142 sayfa olduğunu ve kararı okuyacağını söyledi.
Duruşma mahkeme başkanının kararı okumasıyla devam ediyor.
- Mütalaadan
Esas hakkındaki mütalaada, dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler ve Recep Yüksel'in de aralarında bulunduğu 125 sanığın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.
Mütalaada, bu sanıkların ayrıca "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 7 yıl 6 aydan on beşer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.
Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'in aralarında bulunduğu 66 sanık hakkında, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan bir yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezası öngörülen mütalaada, 6 sanığın "haksız arama" suçundan 3 aydan ikişer yıla, 31 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 2 yıldan 18'er yıla, 2 sanığın da "nitelikli yağma" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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