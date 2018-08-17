Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığı'ndaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, biri firari 126 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 35 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığın ise müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan 51. duruşmada, Mahkeme Başkanı Kemal Selçuk Yalçın mahkeme heyetinin kararını açıkladı.
Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 35 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 67 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar arasında dönemin Kara Harp Akademisi Komutanı Tümgeneral Selim Mert ile diğer tümgeneraller Hasan Nevzat Taşdeler, Recep Yüksel ve eski pilot üsteğmen Kerime Yıldırım da yer alıyor.
Mahkeme heyeti "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 23 sanığın beraatine karar verdi. Bu sanıklardan 13'ünün tüm suçlamalardan beraatine karar veren heyet, 10 sanığı ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan on ikişer yıl hapis cezasına çarptırdı.
- Eski tümgenerallere on sekizer yıl hapis cezası
Mahkeme heyeti, dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, eski tümgeneraller Selim Mert ve Hasan Nevzat Taşdeler'e, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan on sekizer yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.
"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 54 sanığın ayrı ayrı 13 yıl 6 aydan 54 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, 31 sanığı "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 yıl on sekizer ay hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme heyeti "silahla tehdit" suçundan 4 sanığa dokuzar yıl hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Tutuklu 9 sanığın tahliyesine hükmeden mahkeme heyeti, henüz yakalanamayan firari sanık eski binbaşı Zafer Özleblebici'nin dosyasını, kovuşturmanın uzamasına sebebiyet vermemek amacıyla ayırdı.
Dosya kapsamından tutuklanıp, beraatlerine karar verilen bütün sanıklara, tazminat talebinde bulunma hakları olduğunu bildiren heyet, beraat eden sanıklardan aralarında adli kontrol tedbiri olanların da bu tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.
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