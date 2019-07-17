HABER

Harput atlı jandarmaya emanet

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 18:34 | Son Güncelleme

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde atlı jandarma birliği göreve başladı.Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi.

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde atlı jandarma birliği göreve başladı.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) Elazığ’ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev alması için 2 atlı ekip gönderildi. Atlı jandarma birliği ilk olarak tarihi Harput Mahallesi’nde göreve başlayarak devriye attı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Sivrice ilçesi Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı öğrenildi.

Jandarma Atlı Birliklerinin Harput’ta bir ilk olduğunu ifade eden Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, “Sivrice, Cip ve Harput başta olmak üzere her tarafta devriye atacaklar. Birinin adı Safir diğerinin adı da Çağrıbey. Harput’ta, Balakgazi, Ulucami Kale, ve Dabakhane civarlarında gezerek vatandaşa hizmet sunacak. Yani turizm açısından büyük katkı sağlayacak" dedi.

Harput’a geziye gelenler içerisinde hiç at göremeyenlerin de olabileceğini belirten Demirpolat, turizm anlamında da katkısı olacağını aktardı.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Şişli'de panelvana arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandıŞişli'de panelvana arkadan çarpan motosikletli kurye ağır yaralandı
Köyceğiz'de orman yangını (2)Köyceğiz'de orman yangını (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

Bikinisi küçük geldi! Tedirgin oldu

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İkinci el araç satışı yapacaklara önemli uyarı! 13 Ağustos'ta bitiyor

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

Erbil'de silahlı saldırı

Erbil'de silahlı saldırı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.