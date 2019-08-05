Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Harput Kalesi'nde ve Elazığ Belediyesince farklı alanlarda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile Harput Mahallesi'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesine alınması hedefleniyor.

Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput Kalesi'nde 2019 yılı kazı sezonu başladı.

Orta Tunç Çağı'ndan bugüne uzanan bir tarih ve kültür kenti olan Harput Mahallesi'nde milattan önce 7. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları,

Bu yıl 12'si uzman 28 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Bu yıl kalenin sarayla ilgili bölümünde güçlendirme çalışması yaptık. Ayrıca kaleden taş düşmelerini önlemek için demir ızgaralarla önlem almaya gayret edeceğiz. Şimdiye kadar 120 bin civarında obje elde ettik, bunların çoğu seramik parçalardan oluşuyor. Buluntuların temizliği, restorasyonu ve mimarinin koruma uygulamalarını ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Bunların sağlam olanları müzeye teslim ediliyor. Tamamını da bilim dünyasına kazandırmak için yayınlar yapıyoruz. Sonuç olarak UNESCO yedek listesine girmiş olan Harput'un asıl listeye girmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

Aytaç, bu yılki çalışmalarla Harput Kalesi'nde 5 bin metrekarelik alandaki arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanacağını dile getirdi.

Bu yılki kazıların tamamlanmasının ardından ödenek sağlanması halinde projesi tamamlanan 2 bin 800 metrekarelik alanda restorasyon çalışmalarına başlamayı hedeflediklerine işaret eden Aytaç, "Harput Kalesi'nin doğusunda Nevruz Ormanları'nda 2 yıl önce çıkartılan kabartmalar, Harput'un tarihinin Orta Tunç Çağı'na, milattan önce 2 binlere kadar gittiğini gösteriyor. Kaledeki yerleşmelerde özellikle Urartu dönemi mührünün bulunması ve bazı diğer Urartu seramiklerinden, milattan önce 7. yüzyıldan itibaren yerleşimin başladığı anlaşılıyor." diye konuştu.

