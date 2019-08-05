HABER

Harput Kalesi'nde arkeolojik kazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Elazığ'da birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi'nde bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki tarihi Harput Kalesi'nde bu yıl yürütülecek arkeolojik kazılara başlandı.

Orta Tunç Çağı'ndan bugüne uzanan bir tarih ve kültür kenti olan Harput Mahallesi'nde milattan önce 7. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan, Roma, Bizans, Sasani, Selçuklu, Artuklu, Dulkadiroğulları,

Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini barındıran Harput Kalesi'nde 2019 yılı kazı sezonu başladı.

Bu yılki kazıların tamamlanmasının ardından, projesi tamamlanan 2 bin 800 metrekarelik alanda restorasyon çalışması yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü tarafından Harput Kalesi'nde ve Elazığ Belediyesince farklı alanlarda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları ile Harput Mahallesi'nin UNESCO'nun kalıcı miras listesine alınması hedefleniyor.

Kazı ekibi başkanı Doç. Dr. İsmail Aytaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harput Kalesi'nde 11. dönem kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

- "120 bin civarında obje elde ettik"

Bu yıl 12'si uzman 28 kişilik ekiple çalışma yürüttüklerini aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Bu yıl kalenin sarayla ilgili bölümünde güçlendirme çalışması yaptık. Ayrıca kaleden taş düşmelerini önlemek için demir ızgaralarla önlem almaya gayret edeceğiz. Şimdiye kadar 120 bin civarında obje elde ettik, bunların çoğu seramik parçalardan oluşuyor. Buluntuların temizliği, restorasyonu ve mimarinin koruma uygulamalarını ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Bunların sağlam olanları müzeye teslim ediliyor. Tamamını da bilim dünyasına kazandırmak için yayınlar yapıyoruz. Sonuç olarak UNESCO yedek listesine girmiş olan Harput'un asıl listeye girmesi için var gücümüzle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

Aytaç, bu yılki çalışmalarla Harput Kalesi'nde 5 bin metrekarelik alandaki arkeolojik kazı çalışmalarının tamamlanacağını dile getirdi.

Bu yılki kazıların tamamlanmasının ardından ödenek sağlanması halinde projesi tamamlanan 2 bin 800 metrekarelik alanda restorasyon çalışmalarına başlamayı hedeflediklerine işaret eden Aytaç, "Harput Kalesi'nin doğusunda Nevruz Ormanları'nda 2 yıl önce çıkartılan kabartmalar, Harput'un tarihinin Orta Tunç Çağı'na, milattan önce 2 binlere kadar gittiğini gösteriyor. Kaledeki yerleşmelerde özellikle Urartu dönemi mührünün bulunması ve bazı diğer Urartu seramiklerinden, milattan önce 7. yüzyıldan itibaren yerleşimin başladığı anlaşılıyor." diye konuştu.

PARTNERDidem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!Didem Soydan'a izin çıktı ama...: Gelin adayı değil!
Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldiBakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı ile bir araya geldi
Bursa'daki orman yangınıBursa'daki orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Harput kazı çalışmaları

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Esenler Belediyesi’nden gazetelerde yer alan iddialara yalanlama

Esenler Belediyesi gazetelerde çıkan iddiaları yalanladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.