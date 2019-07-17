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Harput'ta atlı jandarma göreve başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.

Harput'ta atlı jandarma göreve başladı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yerlerinden Harput Mahallesi'nde atlı jandarma ekipleri göreve başladı.
Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı ekipleri, Elazığ'ın tarihi ve turistik bölgelerinde araçların girmediği yerlerde görev yapacak. Kentin tarihi mekanlarından Harput Mahallesi'nde 2 atlı ekip göreve başladı. Atlı jandarma ekiplerinin, yaz boyunca başta Harput, Hazar Gölü ve Cip Barajı çevresinde görev alacağı bildirildi.
Harput'ta göreve başlayan atlı jandarma birliklerine çevredekiler, yoğun ilgi gösterdi.

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Harput'ta atlı jandarma göreve başladıHarput'ta atlı jandarma göreve başladıHarput'ta atlı jandarma göreve başladı

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