Harput’un 3 asırlık çınarı, herkes gözü gibi bakıyor

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan 1700’lü yıllarda dikildiği bilinen Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan çınarın her yıl bakımı ekipler tarafından yapılırken, vatandaşlar da sahip çıkıyor. Kurşunlu Camii bahçesinde bulunan çınar nedeniyle, cami "Çınarlı Cami" olarak anılıyor.

Elazığ’da binlerce yıllık tarihi barındıran ve UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen medeniyetin beşiği Harput Mahallesi, aynı zamanda 3 asırlık bir çınar ağacına ev sahipliği yapıyor. Kurşunlu Camii bahçesinde bulunan çınar ağacı, 300 yılı aşkın süredir zamana meydan okuyor. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınan çınarın bakımları, Elazığ Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak yapılıyor. Her biri ağaç gövdesi kalınlığındaki dallarıyla etrafını adeta kucaklayan çınar, gölgesinde bir çok vatandaşı ağırlıyor. Camiye gelenler çınar altında serinlerken, çınarlı ağacı duyanlar ise hatıra fotoğrafı çekiyor.

"Yaprağını koparmalarına bile müsaade etmiyoruz"

Çınarın 300 yıllık tarihi olduğunu söyleyen mahalle sakinlerinden Kenan Altınbaş, “Buranın simgesi halinde. Elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sonuçta bu bir tarih. 300 yıl dile kolay. Belediyemizde sürekli geliyor takip ediyor ve ilgileniyorlar. Zaten ağaç koruma altında. Biz de elimizden geldiğince sahiplenmeye çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz. Bazı vatandaşlar kıymetli diye yaprağını koparabiliyorlar ama biz müsaade etmemeye çalışıyoruz. O kadar itina ediyoruz” dedi.