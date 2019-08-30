Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlem Evi açıldı

Dünyada "ilk gözlem yapılan" mekanlar arasında yer alan tarihi Harran ilçesinde hem rasat hem de akademik çalışmaların yapılacağı Harran Gözlem Evi ile köklü Mezopotamya kültürüne ait yöresel yemeklerin pişirileceği Harran Gastronomi Merkezi törenle hizmete girdi.

"Merkezlerimizin yapımı hummalı ve çok emek verilen bir süreçten sonra tamamlanmış bulunmakta. Tarihi Mezopotamya kültürü boyunca ciddi bir gastronomi ve astronomi kültürü ilçemizde oluşmuştur. Bunu modern bir anlayışla tekrar turizme kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Geçmişi uzun yıllara dayanan Harran'daki gastronomi kültürünü modern bir anlayış ve ilçe kadınımızın elinin lezzetiyle yerli ve yabancı turistlere sunmak istiyoruz. Harran'da yetişen öğrencilerin de gastronomiye olan merakını artırarak ülke genelinde gastronomi sektöründe yer bulmasına imkan açmak için de bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Bununla beraber tarih boyunca astronomi alanında önemli bir yere sahip olan Harran'ın bu unvanını yeniden ilçeye kazandırıp gözlemevini hem turistlerimizin kullanımına açıp hem de akademik ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmasını istiyoruz."

- "İyi değerlendirmemiz lazım"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar da ilçede iki güzel tesisi bir arada görmekten duyduğu sevinci dile getirdi.