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Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlem Evi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde Gözlem Evi ile yöresel yemeklerin ikram edileceği Gastronomi Merkezi törenle hizmete girdi - Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik: - "Tarihi Mezopotamya kültürü boyunca ciddi bir gastronomi ve astronomi kültürü ilçemizde oluşmuştur, bunu modern bir anlayışla tekrar turizme kazandırmanın sevincini yaşıyoruz"

Şanlıurfa'da, Harran Gastronomi Merkezi ve Gözlem Evi açıldı.

Harran Kaymakamlığının öncülüğünde GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) finansmanı ve Harran Belediyesi desteğiyle tarihi ilçeye yeni bir turizm yatırımı yapıldı.

Dünyada "ilk gözlem yapılan" mekanlar arasında yer alan tarihi Harran ilçesinde hem rasat hem de akademik çalışmaların yapılacağı Harran Gözlem Evi ile köklü Mezopotamya kültürüne ait yöresel yemeklerin pişirileceği Harran Gastronomi Merkezi törenle hizmete girdi.

Harran'da tarihi kalıntılara yakın bir bölgede hizmete giren tesisin, ilçeye akın eden yerli ve yabancı turistin yeni uğrak noktaları arasında yer alması hedefleniyor.

- "Geçmişteki tecrübemizden faydalanmak istiyoruz"

Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, açılış töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi şanına yakışır tesislerin hizmete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çelik, ilçeye gelen turistlerin gündüz bölgeye has eşsiz lezzetlerin tadına bakma, geceleri ise gözlem yapma fırsatı sağlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Merkezlerimizin yapımı hummalı ve çok emek verilen bir süreçten sonra tamamlanmış bulunmakta. Tarihi Mezopotamya kültürü boyunca ciddi bir gastronomi ve astronomi kültürü ilçemizde oluşmuştur. Bunu modern bir anlayışla tekrar turizme kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Geçmişi uzun yıllara dayanan Harran'daki gastronomi kültürünü modern bir anlayış ve ilçe kadınımızın elinin lezzetiyle yerli ve yabancı turistlere sunmak istiyoruz. Harran'da yetişen öğrencilerin de gastronomiye olan merakını artırarak ülke genelinde gastronomi sektöründe yer bulmasına imkan açmak için de bir altyapı oluşturmak istiyoruz. Bununla beraber tarih boyunca astronomi alanında önemli bir yere sahip olan Harran'ın bu unvanını yeniden ilçeye kazandırıp gözlemevini hem turistlerimizin kullanımına açıp hem de akademik ve bilimsel çalışmalara ev sahipliği yapmasını istiyoruz."

- "İyi değerlendirmemiz lazım"

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar da ilçede iki güzel tesisi bir arada görmekten duyduğu sevinci dile getirdi.

Kentin turizm potansiyelinin artırılmasında söz konusu tesislerin önemli bir rol oynayacağına inandığını anlatan Gülpınar, "Yeme, içmeyi kültürel faaliyet haline getiren toplumlar var. Tarihi açıdan çok zenginiz. Kentimizin bu konuda çok ciddi potansiyeli var, iyi değerlendirmemiz lazım. Şanlıurfa'yı tarımın yanı sıra turizm şehri olarak tanıtmanın gayreti içerisine girmeliyiz. Şanlıurfa'nın turizm şehri olarak anılması lazım." diye konuştu.

Açılışa, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kaytan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Sabri Çelik, Harran Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Aktaş ile bazı turizm sektörü temsilcileri de katıldı.

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