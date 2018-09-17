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Harran Geçici Barınma Merkezi'nde eğitim heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:38 | Son Güncelleme

Merkezde 3 bin 790 Suriyeli öğrenci ve 328 öğretmen için yeni eğitim öğretim yılı başladı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki geçici barıma merkezinde misafir edilen Suriyeli çocuklar, 2018-2019 eğitim öğretim yılına başladı.

Harran Geçici Barınma Merkezi'nde 3 bin 790 Suriyeli öğrenci ve 328 öğretmen dersbaşı yaptı.

Barınma merkezinin eğitim sorumlusu Yunus Emre Kara, yaptığı açıklamada, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 6 yıldır Suriyelileri misafir ettiklerini hatırlatan Kara, bu süre zarfından barınma merkezinde eğitim alan çok sayıda Suriyeli öğrencinin Türkiye'deki çeşitli üniversitelere başladığını ifade etti.

Öğrencilere yeni yılda başarılar dileyen Kara, şunları kaydetti:

"Harran konteyner kentte 6 yılda 420 öğrenci mezun oldu ve bunların yüzde 85'i Türkiye'nin çeşitli illerindeki üniversitelere kayıt yaparak eğitim öğretimlerine devam etmekte. Burada öğrenciler eğitim öğretim dışında da karate, satranç, halk oyunları, bağlama, zeka oyunları, futbol, voleybol, masa tenisi, Kur'an-ı Kerim, İngilizce, Türkçe ve benzeri kurslar görmekte. Bu yıl eğitim öğretim yılına en iyi şekilde hazırlandık."

Okuldaki 3'üncü sınıf öğrencilerinden 9 yaşındaki Lamiha Hasan, okulun açılmasına çok sevindiğini belirterek, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

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Ders eğitim-öğretim Harran Geçici Barınma Merkezi suriyeli öğrenciler

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