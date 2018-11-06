Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem'in atandığı bildirildi.
HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan rektörlüğe, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), HRÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem'i vekaleten atadı.
Eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım'a kadar alınacağını duyurmuştu.
NEDEN İSTİFA ETMİŞTİ?
Eski rektör Taşaltın, "İslami olarak Cumhurbaşkanı’na itaat etmek farz-ı ayındır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasında haramdır" sözleri nedeniyle büyük tepki çekmişti.
Ramazan Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtmiş ve şu açıklama ile istifa etmişti:
"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."
YÖK'TEN AÇIKLAMA
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır."
Kaynak: AA
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