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Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:21 | Son Güncelleme

HARRAN Üniversitesi Rektörü Prof.

Harran Üniversitesi Rektörü istifa etti

ŞANLIURFA, (DHA)- HARRAN Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, görevinden istifa etti.
Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, pazar günü bir televizyon kanalında yayınlanan programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a itaat etmenin farz olduğunu, karşı çıkmanın ise haram sayılacağını söyledi. Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını ve yeni sistemde daha yetkili olduğunu ifade eden Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız. İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir, haramdır. Biz itaat ediyoruz, Cumhurbaşkanımızdır" dedi. Programın ardından birçok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı Rektör Prof. Dr. Taşaltın’a tepki gösterdi. Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da tepki gösterdiği Taşaltın, görevinden istifa etti.
Prof. Dr. Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Nisan 2015 tarihinden bu yana görev yaptığı rektörlük makamında Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirterek, "Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım" dedi.

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