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Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın istifa etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

AKİT TV'de yayınlanan "Pazar Manşeti" programında "Erdoğan'a itaat farzdır. Karşı gelmek ise haramdır" sözleriyle tepki toplayan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın görevinden istifa etti.

Ramazan Taşaltın, yaptığı yazılı açıklamada, göreve geldiği 6 Nisan 2015 tarihinden bugüne kadar, büyük bir özveri ve gayretle ülkesine, milletine, Şanlıurfa'ya ve üniversiteye hizmet etmeye çalıştığını belirtti.

Bu süreçte birçok zorlukla mücadele etmek durumunda kaldığını ve her zaman milletin menfaatlerini ön planda tutmayı şiar edindiğini vurgulayan Taşaltın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin gelinen noktada özel bir televizyon programında yaptığım şahsi konuşmalarım maalesef çarpıtılarak, kamuoyunda Sayın Cumhurbaşkanımızı yıpratmak üzere kullanılmaya kalkışılmıştır. Bu nedenle üniversitemi ve Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmamak için rektörlük görevimden ayrılıyorum. Detaylı açıklamayı daha sonra yapacağım."

YÖK'TEN AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın istifasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akademi camiamızdaki bütün değerli hocalarımızın ve bilhassa karar alma mevkilerinde bulunan sayın idarecilerimizin söz ve fiillerinin ölçülü, makul, ilmi çerçevede ve toplumun hassasiyetlerini gözetir şekilde olmasına azami dikkat göstermelerinin ehemmiyeti bir kez daha ortaya çıkmıştır."

RAMAZAN TAŞALTIN NE DEMİŞTİ?

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, AKİT TV'de yayınlanan "Pazar Manşeti" programında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itaat etmek farzdır" dedi. Taşaltın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı çıkmanın ise savaştan kaçmak olduğu ve haram sayılacağı yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Ramazan Taşaltın, “Erdoğan FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız… İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz cumhurbaşkanımızdır” ifadelerini kullanmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söylenen sözün "Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Bostancı, paylaşımında

"Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla d. Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla, hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.

AK Parti MYK sonrası konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, de "Bu tip ifadeleri sorunlu buluyor, katılmıyoruz, YÖK konuyu incelemektedir" dedi.

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Harran Üniversitesi üniversite rektör Ramazan Taşaltın

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
DÜNYADA İLK 500 E ÜNİVERSİTELERİMİZİN NEDEN GİREMEDİĞİNİN EN BÜYÜK KANITI.
hayırdır daha sağlam ve getirisi yüksek bir yere mi atanacak
yalakalığın sonu. gerçi yarın biyerde duyarsın müsteşar olmuş. saraya danışman olmuş diye. bu tip köpeklere ihtiyacı var reisin. nasıl olsa kemik milletten bedava geliyor.
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