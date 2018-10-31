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Harran Üniversitesi Rektörü'nün sözleri tepki çekti (Arşiv)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı, "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" sözleri, tepkiye yol açtı. Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, pazar günü bir televizyon kanalında yayınlanan programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a itaat etmenin farz olduğunu, karşı çıkmanın ise haram sayılacağını ifade etti. Erdoğan'ın FETÖ ile mücadelede yalnız kaldığını ve yeni sistemde daha yetkili olduğunu ifade eden Taşaltın, "Elbette yalnız FETÖ ile mücadelede yalnızdı. Şu anda başkanlık sistemine gittiğimiz dönemde çok daha yetkili durumda Cumhurbaşkanımız. İslami olarak Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz-ı ayn'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır. Biz itaat ediyoruz, Cumhurbaşkanımızdır" dedi. Programın ardından birçok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı Rektör Taşaltın’a tepki gösterdi. Açıklamaları yankı uyandıran Taşaltın'a, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da twitter hesabından, "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" paylaşımıyla tepki gösterdi. Sözleri tepkiye yol açan ve kent dışında bulunan Harran Üniversitesi Rektörü Ramazan Taşaltın'ın konuyla ilgili açıklama yapmayacağı bildirildi.

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