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Harran Üniversitesinde atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

HRÜ rektörlüğüne vekaleten İlahiyat Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem atandı

Harran Üniversitesi (HRÜ) rektörlüğüne vekaleten Prof. Dr. Recep Çiğdem'in atandığı bildirildi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın görevinden istifa etmesi nedeniyle boşalan rektörlüğe, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), HRÜ İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Çiğdem'i vekaleten atadı.

Eski rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, 1 Kasım'da görevinden istifa ettiğini açıklamış bunun üzerine YÖK ise rektör adaylığı için başvuruların 20 Kasım'a kadar alınacağını duyurmuştu.

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