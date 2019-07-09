HABER

Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay gölette yapılan temizlik sırasında çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Balık ölümlerine tepki gösteren öğrenciler, gölette yapılan çalışmaların videosunu çekip sosyal medyada yayımladı.

Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay gölette yapılan temizlik sırasında çok sayıda balık ölümü meydana geldi. Balık ölümlerine tepki gösteren öğrenciler, gölette yapılan çalışmaların videosunu çekip sosyal medyada yayımladı.
Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsünde bulunan yapay göletin tatil sürecinde boşaltılarak temizliği yapıldı. Göletteki atık, eşya ve çöplerin toplandığı çalışmalar sırasında çok sayıda balık ise sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı telef oldu. Göletteki balıkların öldüğünü fark eden bazı öğrenciler ise yaşananları cep telefonu kameralarıyla çekip sosyal medyada paylaştı. Öğrencilerin tepki gösterdiği balık ölümlerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da tepki gösterdi.
Tepkiler üzerine Harran Üniversitesi yönetimi de Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklamada balıkların yüzde 95'lik kısmının zarar görmeden aktarıldığı belirtilerek, "Çalışmalar sırasında göletlerde bulunan balıkların yüzde 95’lik kısmı aktarılmıştır. Yüzey alanı 20 dönüm civarında olup oldukça geniş bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu tip çalışmalarda yüzde10’luk zayiat daima kabul edilir. Aktarılan balıklarda da ölüm olmamıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Harran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef olduHarran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef olduHarran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef olduHarran Üniversitesi'ndeki gölette yüzlerce balık telef oldu

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
Köln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktıKöln Diyanet Merkezi için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılamaKırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz'e coşkulu karşılama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Pendik'teki maganda dehşetinden yeni görüntüler

Kritik 15 Temmuz davasında 44 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Kritik davada müebbet hapis istemi!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı! Şiddetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

ODTÜ'de, ağaçların kesildiği alan havadan görüntülendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde orman yangını!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.