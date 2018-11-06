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Harran Üniversitesi'ne vekaleten yeni rektör atandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:06 | Son Güncelleme

TAŞALTIN GÖREVİNİ DEVRETTİ Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekâleten atanan Prof.

Harran Üniversitesi'ne vekaleten yeni rektör atandı (2)

TAŞALTIN GÖREVİNİ DEVRETTİ
Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekâleten atanan Prof. Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’dan görevi devraldı.
Üniversitenin Yenişehir Kampüsü'nde bulunan rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski rektör Ramazan Taşaltın, “Üniversitemizde görev yaptığımız 3,5 yıllık süreç içersinde burayı kurumsal bir yapı haline getirmeye çalıştık. Umarım vekaleten atanan yeni rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem’in de bu kurumsal yapıyı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.
Yeni rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem ise devraldığı görevi hakkıyla yapacağını söyledi.

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Harran Üniversitesi'ne vekaleten yeni rektör atandı (2)

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