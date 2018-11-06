Harran Üniversitesi'ne vekaleten yeni rektör atandı (2)

TAŞALTIN GÖREVİNİ DEVRETTİ

Harran Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekâleten atanan Prof. Dr. Recep Çiğdem, Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’dan görevi devraldı.

Üniversitenin Yenişehir Kampüsü'nde bulunan rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski rektör Ramazan Taşaltın, “Üniversitemizde görev yaptığımız 3,5 yıllık süreç içersinde burayı kurumsal bir yapı haline getirmeye çalıştık. Umarım vekaleten atanan yeni rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem’in de bu kurumsal yapıyı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Yeni rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem ise devraldığı görevi hakkıyla yapacağını söyledi.

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