Harran ve Akçakale'de sağanak

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Suriye sınırındaki Harran ve Akçakale ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağmur öğle saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur nedeniyle yollar göle döndüğü için trafikte aksamalar yaşanırken, vatandaşlar ise kapalı alanlara girdi. Harran’da ise sağanak nedeniyle rögarlar taştı, caddeler su altında kaldı, ekili arazilerde hasar oluştu.



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