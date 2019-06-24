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Harran'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 00:07 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Halil Göçer (36) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Harran'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, husumetli iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada Halil Göçer (36) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Harran’ın Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan Göçer ile Demirbaş ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Halil Göçer, İsmail Demirbaş ve Mehmet Demirbaş, silahla vurularak yaralandı. Mahalle sakinlerinin durumu jandarma ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Harran ve Akçakale ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Halil Göçer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göçer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayın ardından güvenlik güçleri, mahallede ve hastanelerde yeni bir olay yaşanmaması için önlem aldı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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