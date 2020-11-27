Harran’da muhtara silahlı saldırı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeşilova Mahallesi Muhtarı Hammud Sancar, İ.T. isimli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Sancar, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Sancar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. İ.T. isimli şüphelinin polis karakoluna giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı

Valilikten yapılan açıklamada, “27 Kasım 2020 tarihinde saat 12.30 sularında, ilimiz Harran ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen silahla yaralama olayında, Yeşilova Mahalle Muhtarı Hammud Sancar yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, hayati tehlikesi bulunmadan tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili polis merkezine gelerek teslim olan İ.T. isimli şahıs gözaltına alınmış olup, olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca tahkikata başlanmıştır” denildi.

