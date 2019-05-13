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Harran'da tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:31 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 250 yıllık konik kubbeli evlerin olduğu alanda bulunan ve tarihi dokuya zarar veren yapı, iş makineleriyle yıkıldı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 250 yıllık konik kubbeli evlerin olduğu alanda, tarihi dokuya zarar veren yapılar yıkılıyor.

Harran Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ilçede, tarihi konik kubbeli evlerin yanına yapılan ve görüntü kirliliğine neden olan betonarme binaların yıkımına devam edildi.

Alanda yürütülen çalışmaları takip eden Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçedeki tarihi yapıların korunması için gerekli çalışmalara başladıklarını, burada yapılacak binaların sit alanındaki dokuyla uyum içinde olması gerektiğini belirtti.

İlçenin turizmde gelişmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Özyavuz, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa'da bu yıl 2 milyon turist hedefliyor. Biz Harran olarak bundan daha fazla pay almak istiyoruz. Bunun için daha önce de tarihi dokuya zarar veren yapıların yıkımını gerçekleştirmiştik. Bugün bir yapının daha yıkımını yaptık. Burası önemli bir turizm merkezi. Geçmiş dönemlerde burada çok önemli bilim insanları yetişmiş. Medeniyet o yıllarda çok ciddi derecede ilerlemiş. Bu nedenle bizim sur içindeki alanı iyi muhafaza etmemiz lazım. Bu amaçla, kaçak yapı ve betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Harran güzel bir turizm merkezi olarak kalacak."

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Harran Şanlıurfa tarih yıkım

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