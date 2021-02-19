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Harran’daki silahlı kavga kamerada

19.02.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Harran’daki silahlı kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Küçükçiçek Mahallesi’nde iki aile arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Küçükçiçek Mahallesi’nde iki aile arasında önceki dönem gerçekleştirilen muhtarlık seçimi nedeniyle devam eden husumet kavgaya dönüştü. Kavga akşam saatlerinde Harran ilçe merkezine de taşındı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların kavga etmesi ve silah sesleri sonrası çevredekilerin kaçışması yer alıyor.

Harran’daki silahlı kavga kamerada

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