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Harran’daki silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 18:53 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran İlçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında yaşanan ve Halil Göçer isimli şahsın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde husumetli iki aile arasında yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Harran İlçesine bağlı Başak kırsal Mahallesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında yaşanan ve Halil Göçer isimli şahsın ölümüyle sonuçlanan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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