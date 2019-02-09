Harran'ın konik kubbeli evlerine bakım

YASİN DİKME - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, bakımsızlık ve yağışlardan dolayı yıkılan ilçeye özgü konik kubbeli evlerin onarımı için çalışma başlatıldı.

Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz iskan gören ve bir dönem Asurlular ile Emeviler'e başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın ilk İslam üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran'da, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Camii de dikkati çekiyor.

Her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan ilçenin, büyük bölümü sit alanı içerisinde yer alan, külah biçimindeki, kare veya buna yakın bir altyapı üzerine bindirme tekniğiyle örülerek oluşturulan konik kubbeli evlerinde, bakımsızlıktan ve son dönemde etkili olan yağışlardan dolayı hasar oluştu.

Ev sahipleri, Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği ve belediyenin desteğiyle tarihi evlerin onarımı ve bakımı için bir süre önce çalışma başlattı.