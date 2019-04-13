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Harran'ın tarihi dokusuna zarar veren yapılar yıkılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: - "Belediye olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için bütün metruk yapıları yıkmaya karar verdik"

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, tarihi dokuya zarar veren metruk yapılar yıkılıyor.

Konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi ilçede, kaçak yapıyla mücadele devam ediyor. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında ilçenin tarihi dokusunu bozan metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde halkın büyük desteğiyle başkanlığa seçildiğini hatırlattı.

İlçedeki tarihi dokunun korunması için çalıştıklarını belirten Özyavuz, şunları kaydetti:

"Belediye olarak yaptığımız çalışmalar kapsamında, ilçenin tarihi dokusunu ortaya çıkarmak için bütün metruk yapıları yıkmaya karar verdik. Metruk binaları ortadan kaldırmaya başladık. Halkımızın desteğine layık olabilmek için ilk bir yıl içinde Harran'ın tarihi dokusunu ortaya çıkaracağız. Bütün mahallerimize ulaşmaya çalışacağız. Bize destek veren herkese teşekkürlerimi sunarım. "

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Harran metruk yapı Şanlıurfa UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi yıkım

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