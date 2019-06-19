Harranlı kadınlar ünlü şeflere şıllık tatlısı yaptı

Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek, Harranlı kadınların elinden yapılan şıllık tatlısının tadına baktı.

Program kapsamında kente gelen yaklaşık 30 kişilik ekip, UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi adayları arasındaki tarihi Harran ilçesini ziyaret etti. Bölgede yörenin kültürü hakkında bilgi alan konuklar, yöresel kıyafetler giyip hayran kaldıkları ilçeyle ilgili fotoğraf çekti. Ünlü şefler ve gastronomi yazarlar, burada Harran Kaymakamlığı’nın koordinesinde kadınlarla bir araya gelerek, burada tüketilen lezzetlerle ilgili bilgi alış verişinde bulundu. Burada Harranlı kadınlar tarafından yapılan yöreye özgü sade yağının yapılışını ve sade yağla yapılan şıllık tatlısının da tadına baktı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile makamında bir araya gelen dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, 12 bin yıllık geçmişiyle "Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi’ni de ziyaret etti.

Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceki gün Gaziantep’te bulunduklarını ve orada çok iyi zaman geçirdiklerini hatırlatarak, Şanlıurfa’da da çok farklı bir atmosferle karşılaştıklarını aktardı.