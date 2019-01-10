HABER

Harranlı öğrencilerin kar hayali gerçek oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 17:31 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, ilkokul öğretmeni, bir öğrencisinin; 'Niye bizim okulumuza kar yağmıyor' sözleri üzerine, bahçede köpük spreyi sıkarak öğrencilere yapay da olsa kar sevinci yaşattı. Öğretmenin bu duyarlılığının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri hafta sonu kayak merkezine götürme kararı aldı.

Harran ilçe merkezinde bulunan Ünlü İlkokulu öğretmeni Cansu Ersan'a bir öğrencisi "Niye bizim okulumuza kar yağmıyor, bize kızmış mı?" diye sordu. Bunun üzerine öğretmen Cansu Ercan, öğrencilerin yüzünü güldürmek için eğlenceli bir yönteme başvurarak aldığı köpük spreyini okul bahçesinde sıkıp, yapay da olsa çocuklara kar sevinci yaşattı.

Kırtasiyeden aldığı köpük sprey ile öğrencilerini sevindiren öğretmen Cansu Ercan, o anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öğretmenin bu paylaşımını gören Harran İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Demiroğlu, öğrencilerin kar hayalini gerçeğe dönüştürme kararı aldı. Demiroğlu, Cansu öğretmen ve öğrencilerini hafta sonu minibüsle Siverek ilçesinde bulunan Karacadağ Kayak Merkezi'ne göndereceğini duyurması, herkesi mutlu etti.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyorEhliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor
Ambulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday olduAmbulans şoförü, Burhaniye Belediye Başkanlığı'na aday oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

Başsavcılık'tan FETÖ açıklaması: Emre Belözoğlu...

'Onun kadar popom yok'

'Onun kadar popom yok'

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

Ünlü et lokantasının sahibi teslim oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Yurt dışı eğitim danışmanlığı alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Ehliyet alacaklar dikkat! Yeni dönem başlıyor

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

Batman'da Suriyeli kuyruğu! Mülakata akın ettiler: Sebebi ise...

CHP'li vekilden yerel seçimler öncesinde gündem yaratacak iddia!

Yerel seçimle ilgili bu iddia eğer doğruysa...

Andrey Karlov suikasti davasında şoke eden savunma: Uzaya giden ilk Türk olmak için...

Suikast davasında şoke eden ifade: Uzaya giden ilk Türk...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.