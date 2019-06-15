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Harranlı turizmcilerin yüzü bayramda güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarıyla Güneydoğu turizminin parlayan yıldızı olarak dikkati çeken ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın Harran ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı - Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz: - "GAP turu kapsamında Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 90'ı ilçemize geliyor. Bu yoğunluğun sonbaharda daha çok artacağına inanıyoruz" - Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği Başkanı Ahmet Özyavuz: - "9 günlük bayram tatilinde beklentilerimizin de üstünde bir ziyaretçiyi ağırladık"

ŞANLIURFA(AA) - MÜSLÜM ETGÜ - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde turizmcilerinin yüzü bayram tatilinde yaşanan yoğunluk sayesinde güldü.

Harran'da, "Göbeklitepe Yılı"nın da etkisiyle 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yoğunluk yaşandı. Milattan önce 6 binli yıllardan bugüne kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve bir dönem Asurlular ile Emevilere başkentlik yapan Harran, konik kubbeli evleri ve tarihi mekanlarının yanı sıra yöresel kıyafetli insanlarıyla da ziyaretçilerini kültür yolculuğuna çıkarıyor.

İlk İslam üniversitesinin kalıntıları ve Emeviler döneminden kalma Ulu Camisi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi ilçeye başlayan ziyaretçi akını Ramazan Bayramı tatilinde en üst seviyeye ulaştı.

Tatili fırsat bilerek ilçeye gelen çok sayıda ziyaretçi, hem Harran halkının hem de turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Ziyaretçiler Harran ilçe merkezinin yanı sıra kuzeyindeki Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen "Şuayip Antik Kenti"nin yanı sıra Bazda Mağaraları, Han el-Barur Kervansarayı ve Soğmatar Antik Kenti'ni de görme imkanı buldu.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen bayramlara oranla Harran'a gelen misafir sayısında önemli bir artış yaşandığını söyledi.

Yaşanan yoğunluktan memnun kaldıklarını ifade eden Özyavuz, "Göbeklitepe Yılı dolayısıyla Harran'a gelen ziyaretçi sayısının önceki yıllara göre arttığını görüyoruz ve bu bizi çok memnun etti. GAP turu kapsamında Şanlıurfa ve Göbeklitepe'ye gelen ziyaretçilerin yüzde 90'ı ilçemize geliyor. Bu yoğunluğun sonbaharda daha çok artacağına inanıyoruz. İlçede turizmle alakalı başlattığımız çalışmalar ve ileride başlatacağımız çalışmalarla Harran'ı bir turizm merkezi haline getirmek istiyoruz." diye konuştu.

- "Beklentilerimizin üzerinde bir ziyaret oldu"

Bayram tatilinin yoğun geçmesi ilçedeki turizm sektöründe çalışan firmalar ve esnafın da yüzünü güldürdü.

Harran Evlerini Koruma, Yaşatma, Tanıtma ve Turizme Kazandırma Derneği Başkanı Ahmet Özyavuz ise bayram tatilinde Harran'a yoğun bir ziyaretçi akını yaşandığını söyledi.

Harranlı turizmcilerin bayram tatilinde yüzlerinin güldüğünü ve yoğunluktan memnun kaldıklarını anlatan Özyavuz, şöyle konuştu:

"2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesi sayesinde çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bu sayede ilçeye gelen ziyaretçi sayısında önemli bir yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilinde beklentilerimizin de üstünde bir ziyaretçiyi ağırladık. Kış, bahar ve bayram tatilinin Harranlı turizmcilerin yüzünü güldürmesi sonbahar sezonundaki beklentimizi de yükseltti. Özellikle bayram tatilindeki yoğunluktan turizmciler olarak çok memnun kaldık."

Ziyaretçilerden Salih Nacaroğlu ise bayram tatilini fırsat bilerek Harran'a geldiklerini söyledi.

Harran'ı ilk defa gördüğünü ve memnun kaldığını anlatan Nacaroğlu, böyle yerlerin çok daha iyi korunması gerektiğini kaydetti.

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