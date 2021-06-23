Harris Eleştirilerin Ardından Meksika Sınırına Gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yoğun bir göçmen akımının devam ettiği ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek. Başkan Joe Biden’ın, Amerika’nın güney sınırındaki göç sorunuyla mücadelede liderlik rolü verdiği Harris, şu ana kadar sınırı ziyaret etmediği için eleştiriliyordu.

Harris, Cumhuriyetçiler’in ‘kriz’ olarak tanımladığı sınırdaki göç sorununun çözümü için, en fazla göç veren Orta Amerika ülkelerindeki koşulların iyileştirilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Ancak Başkan Yardımcısı Harris, son dönemlerde Cumhuriyetçiler’in yanı sıra kendi partisinin üyelerinden de, sınırı ziyaret etmeyi reddettiği için eleştiriler alıyordu.

Bölgede ekonomiyi ve yaşam koşullarını geliştirme çabalarına odaklanan Harris’in sözcüleri, eleştiriler karşısında yaptıkları açıklamalarda birçok kez, Harris’in odaklandığı noktanın sınır güvenliği politikasından farklı olduğuna vurgu yaptı.

Bugün Harris’in kıdemli danışmanlarından Symone Sanders’ın yaptığı açıklamaya göre, Cuma günü sınır bölgesindeki El Paso’ya düzenleyeceği ziyarette Harris’e İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas da eşlik edecek.

Harris, Haziran ayının başında Guatemala ve Meksika’yı ziyaret ederek her iki ülkenin liderleri ve yerel yetkilileriyle bir araya gelmiş, Amerika’ya göç akımının önüne geçmek için işbirliği içinde devreye sokulabilecek ekonomik ve insani çözümler üzerinde durmuştu

Harris Guatemala ve Meksika ziyaretleri sırasında, Orta Amerikalı halka seslenerek, ABD sınırına ulaşma girişiminde bulunmamaları çağrısında bulunmuştu. Burada yerli halka umut vermeye çalışan Harris, bu ülkelerdeki temel sorunlar çözülmediği sürece sınırdaki krizin de giderilemeyeceği görüşünü tekrar dile getirmişti.

Harris ve ekibi, Orta Amerika ziyareti sırasında sınırı neden ziyaret etmediğiyle ilgili gazetecilerin ısrarlı sorularına maruz kaldı. Harris bu sorulara yanıtında, California senatörü olduğu dönemlerde güney sınırını ziyaret ettiğini hatırlatmış ve şu an yürüttüğü görevin odak noktasının farklı olduğunu ifade etmişti.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi (CBP) verilerine göre, Mayıs ayında ABD-Meksika sınırına 180 binden fazla kişi ulaştı. Bu, 2000 yılının Mart ayından bu yana sığınma talep etme çabasıyla sınıra ulaşan göçmen sayısında bir rekoru oluşturuyor.

Gelecek hafta Teksas Valisi Greg Abbott ile bir araya gelerek sınırı ziyaret etmeyi planlayan eski Başkan Donald Trump, Başkan Yardımcısı Harris’in sınırı ziyaret kararını, kendisinin de bölgeye gidecek olması nedeniyle aldığını iddia etti. Trump, “Vali ve ben gelecek hafta oraya gitmiyor olsaydık, Harris de gitmezdi” ifadesini kullandı.

