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Harris-Macron Görüşmesinde ‘İşbirliği’ Vurgusu

16.02.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Harris-Macron Görüşmesinde ‘İşbirliği’ Vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Harris görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlılığını dile getirdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Harris görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlılığını dile getirdi.

Açıklamada, “Başkan Yardımcısı Harris ve Cumhurbaşkanı Macron, COVID-19 ve iklim değişikliğiyle mücadele ile hem ülkeleri içinde hem de dünya genelinde demokrasiye destek konularında ikili ve çok taraflı işbirliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı” denildi.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Harris ve Macron görüşmede, Ortadoğu ve Afrika’daki bölgesel ihtilaflarla mücadele edilmesi ihtiyacına da işaret etti.

Harris, Macron’un, “cinsiyet eşitliği konusundaki liderliği ve Fransa’nın NASA’nın Mars 2020 misyonuna katkılarını” övdü.

Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından Harris ikinci kez bir dünya lideriyle görüştü. Bu durum, eski California senatörü Harris’in dış politikanın şekillendirilmesinde etkili rol üstlenebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Harris’in, başkan yardımcısı olarak telefonda görüştüğü ilk yabancı lider Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmuştu.

Başkan Joe Biden’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasının ardından yeni yönetim, küresel meselelerde müttefiklerle bağları yeniden inşa etme çabasına girerek, Trump yönetiminin “Önce Amerika’’ politikasıyla arasına keskin bir mesafe koyuyor.

Biden’ın yemin töreninin hemen ardından ABD, Dünya Sağlık Örgütü ve Paris iklim Anlaşması’na yeniden katıldı.

Harris-Macron görüşmesi, Biden yönetimi göreve başladıktan sonra Washington ve Paris arasındaki ikinci görüşme oldu. Bunun, gelecek yılki seçimlere hazırlanan Macron’un elini güçlendirebileceği yorumları yapılıyor.

Macron, Corona virüsü krizini ve Fransa ekonomisinin uğradığı zararı iyi idare edememekle; ayrıca radikal İslamcılar’dan kaynaklı terörizmle mücadelede yetersiz kalmakla eleştiriliyor. Macron, uzun süredir siyasi rakibi olan Marine Le Pen’in katı muhalefetiyle karşı karşıya.

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