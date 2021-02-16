Harris-Macron Görüşmesinde ‘İşbirliği’ Vurgusu

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray’ın açıklamasına göre Harris görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi kararlılığını dile getirdi.

Açıklamada, “Başkan Yardımcısı Harris ve Cumhurbaşkanı Macron, COVID-19 ve iklim değişikliğiyle mücadele ile hem ülkeleri içinde hem de dünya genelinde demokrasiye destek konularında ikili ve çok taraflı işbirliğine ihtiyaç duyulduğu konusunda mutabık kaldı” denildi.

Beyaz Saray açıklamasına göre, Harris ve Macron görüşmede, Ortadoğu ve Afrika’daki bölgesel ihtilaflarla mücadele edilmesi ihtiyacına da işaret etti.

Harris, Macron’un, “cinsiyet eşitliği konusundaki liderliği ve Fransa’nın NASA’nın Mars 2020 misyonuna katkılarını” övdü.

Biden yönetiminin göreve başlamasının ardından Harris ikinci kez bir dünya lideriyle görüştü. Bu durum, eski California senatörü Harris’in dış politikanın şekillendirilmesinde etkili rol üstlenebileceğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Harris’in, başkan yardımcısı olarak telefonda görüştüğü ilk yabancı lider Kanada Başbakanı Justin Trudeau olmuştu.