Harris’in İlk Dış Gezisi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ilk dış gezisini Orta Amerika ülkelerine gerçekleştiriyor. Harris bu çerçevede Guatemala ve Meksika’ya gidiyor.
Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gündeminde bu ülkelerden Amerikan sınırına sığınmacı akınının önlenmesi var.
İki ülke de Biden yönetiminin sığınmacı akınını önleme çabalarında oldukça önemli.
Harris temasları çerçevesinde bu ülkelerden sınır güvenliğinde daha fazla işbirliği için taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyecek. Bu ülkelere yönelik yatırımların da görüşmelerde önemli bir yer tutması bekleniyor.
Harris, Honduras ve El Salvador’la bu konuda henüz etkili bir iletşime geçmiş değil. İki ülke lideri de yolsuzluk skandallarının içinde.
Başkan Joe Biden Harris’e Amerika-Meksika sınırındaki sığınmacı akınının nedenlerine çözüm bulması görevini vermişti.
Harris, insani ve ekonomik yardımlarla bölgede yaşama koşullarının iyileştirilmesi yaklaşımını ortaya koymuştu.
Harris, şirketlere bazı Orta Amerika ülkelerine yatırım yapmaları çağrısında bulunmuştu.
Kamala Harris Perşembe günü Guatemala ve Meksika liderlerini aramış ve Amerika’nın bu ülkelere 500 binle 1 milyon doz arasında aşı sağlayacağını söylemişti.
Harris temasları çerçevesinde iki ülkenin liderleriyle bir araya gelecek, Guatemala’da toplum liderleri, yatırımcılarla görüşecek. Başkan Yardımcısı Meksika’da da kadın girişimcilerle görüşecek.
Harris Mayıs ayında Guatemala’dan bir heyetle görüşmesinde bu ülkedeki yolsuzluğun yatırımın önünde önemli bir engel olduğunu kaydetmişti. Harris, bu sorunun çözülmesi gerektiğini katıldığı çeşitli toplantılarda dile getirmişti.
Kamala Harris’in ziyaretiyle ilgili büyük beklentiler var fakat uzmanlar Amerika’nın Guatemala’da hukukun üstünlüğü ve kurumların yapılanmasıyla ilgili seçeneklerinin çok az olduğunu ve bu nedenle çabaların bir sonuca varmayabileceğini kaydediyor.
Amerika-Meksika sınırına yönelik yoğun sığınmacı akını Biden yönetimine yönelik bazı eleştirileri de beraberinde getirmişti.
Özellikle Cumhuriyetçiler Biden'ın söylemlerinin sığınmacıları sınıra gelmek cesaretlendirdiğini belirtiyor.