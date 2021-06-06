Harris’in İlk Dış Gezisi

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ilk dış gezisini Orta Amerika ülkelerine gerçekleştiriyor. Harris bu çerçevede Guatemala ve Meksika’ya gidiyor.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in gündeminde bu ülkelerden Amerikan sınırına sığınmacı akınının önlenmesi var.

İki ülke de Biden yönetiminin sığınmacı akınını önleme çabalarında oldukça önemli.

Harris temasları çerçevesinde bu ülkelerden sınır güvenliğinde daha fazla işbirliği için taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyecek. Bu ülkelere yönelik yatırımların da görüşmelerde önemli bir yer tutması bekleniyor.

Harris, Honduras ve El Salvador’la bu konuda henüz etkili bir iletşime geçmiş değil. İki ülke lideri de yolsuzluk skandallarının içinde.

Başkan Joe Biden Harris’e Amerika-Meksika sınırındaki sığınmacı akınının nedenlerine çözüm bulması görevini vermişti.

Harris, insani ve ekonomik yardımlarla bölgede yaşama koşullarının iyileştirilmesi yaklaşımını ortaya koymuştu.

Harris, şirketlere bazı Orta Amerika ülkelerine yatırım yapmaları çağrısında bulunmuştu.