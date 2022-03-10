Harris’ten Savaş Suçları Soruşturmasına Destek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Polonya ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna işgalinde savaş suçu işlediği iddialarının soruşturulması çağrılarına destek verdi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova’da ortak basın toplantısı düzenleyen Harris, dün Ukrayna’da Mariupol’da bir doğum hastanesinin bombalandığı ve sivillerin de hedef olduğu saldırıya tepki gösterdi.

“Soruşturma başlatılmalı ve hepimiz de bunun takipçisi olmalıyız” diyen Harris, “Dünyada tüm gözlerin bu savaş ve Rusya’nın agresif tutumları ve bu vahşetin üzerinde olduğundan hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Yaşananları “vahşet” olarak niteleyen Harris konuşmasında Rusya’nın savaş suçu işlediği yönünde bir ifade kullanmadı. Ancak Polonyalı lider Duda, Rusya’ya doğrudan bu suçlamayı yöneltti. “Ruslar’ın Ukrayna’da savaş suçu işlediği açık” diyen Duda, işgalin “soykırım özellikleri” taşıdığını ve “bir ulusu yok etmeyi hedeflediğini” savundu.

Ukrayna’dan ayrılan yüz binlerce kişiye kapılarını açan Polonya yetkilileri ve halkına teşekkür mesajı ileten Harris ziyareti sırasında, mültecilerle biraraya geldi. Harris görüştüğü yedi kişilik mülteci grubuna, “Karşılaştığınız durumlarda sizi yalnız hissettiren birçok şey olduğunu biliyorum ama yalnız değilsiniz. Sizi desteklemek için buradayız” dedi.

Sayıları 2 milyonu geçen Ukraynalı’nın yaklaşık bir buçuk milyonuna ev sahipliği yapan Polonya’nın lideri Duda, mültecilere barınacak yer ve yiyecek sunma konusunda dışarıdan daha fazla yardım almamaları durumunda “mülteci kriziyle” karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Polonya’nın savaş uçağı sevketme önerisine Pentagon’dan net yanıt

Polonya’nın, bünyesinde bulundurduğu Rus yapımı savaş uçaklarını, Ukrayna’nın savunmasında kullanılmak üzere Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’ne sevk etme planını Salı günü açıklaması, Harris’in ziyareti öncesi son anda gündeme eklenen bir uzlaşmazlık unsuru olmuştu.

Polonya’dan yapılan bu açıklamaya ABD Savunma Bakanlığı, Pentagon’dan ret mesajı geldi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin savunma amaçlı olduğuna, söz konusu MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya sunulup sunulmayacağı yönünde herhangi bir kararın ABD ve NATO'ya bağlı olacağına vurgu yaptı. Morawiecki, kararın NATO üyesi tüm ülkelerin kabul etmesi halinde alınacağının altını çizdi.

Polonyalı yetkililerin ABD ile önceden anlaşmaya varmadan gündeme taşıdıkları konuya ilişkin Pentagon’dan verilen ret mesajında gerekçe olarak, Rusya ile çatışma yaşanan hava sahasına ABD ve NATO üslerinden savaş uçağı gönderilmesinin “savaşın boyutunu yayma riski” gösterildi.

Harris de bugünkü konuşmasında, Polonya ve ABD arasında Ukrayna’ya işbirliği içinde destek sunma konusunda gerginlik yaşandığı iddialarına karşı, “Çok net olmak istiyorum. ABD ve Polonya bu işte birlikte ve Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına birlikte tam destek sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

Harris, Avrupa ziyareti kapsamında Cuma günü Polonya’nın ardından Romanya’ya geçecek ve Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüşecek.

