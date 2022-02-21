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Harrods’da Türk Berberi

20.02.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin tarihi ve lüksüyle ünlü Harrods alışveriş merkezinde açılan Türk berberi, Ortadoğulu zengin Arap turistler başta olmak üzere İngiltere’deki zengin ve ünlülerin buluşma yeri oldu.

Harrods’da Türk Berberi

İlk dükkanını 2000 yılında İzmir Şirinyer’de açan Mehmet Yaprak, şimdi iki ortağıyla birlikte sadece Londra’da değil New York’ta da tutunmayı, traşta yerel beklentilerin üzerine çıkarak başardıklarını söyledi.

Başarının sırrı

Yaprak, “nasıl yaptınız” sorusuna; “sıcak havlu, kulak yakma gibi Türkiye’de her berberin uyguladığı basit hizmetler” şeklinde yanıt verdi.

Özellikle İngiliz berberlerde saç yıkama dahi olmadığına, saç kesimi bitince müşterilerin eline peçete tutuşturulup koltuktan çabucak kaldırıldığına dikkat çekti.

“Kaç para olduğunu sormadan kredi kartını uzatıyorlar”

Düz saç traşının 65 sterlinle başladığı ama bakımı ve ürünleriyle tam servis alan bir erkeğin binlerce sterlin bıraktığı bu işyeri, Harrods’da kabul ve tutunma kriterlerini geçen yıl Nisan’da tamamlamış.

Harrods’ın işletme anlayışında müşteri memnuniyetinin esas olduğunu belirten Yaprak kira yerine kazancın yüzde 28’ini verdiklerini söyledi.

Müşterilerini tanımlarken “kolay kazanan ve rahat harcayan insanlar” ifadesini kullanan Yaprak, mermer saplı bir traş takımına 1080 sterlini fiyatını dahi sormadan ödeyen müşterilerinden bahsetti.

“John Snov’u traş ettim”

Berber koltuğuna oturanlar arasında futbolcu, büyük şirket CEO’su, dizi oyuncusu gibi bir çok ünlü müşterisinin olduğunu söyleyen Yaprak, bazılarının ünlü olduğunu sonradan farkettiğini ve şaşırdığını anlattı.

Taht Oyunları dizisindeki John Snov’u canlandıran Kit Harrigton’ı bilmeden traş ettiğini örnek veren Yaprak, “başka müşterilerin ya da çalışanların dikkati sayesinde kimi traş ettiğimi öğrendiğim çok oldu,” dedi.

“Nusret’i ben traş ediyorum”

Restoran sahibi Nusret’in ünlü Türk müşterileri arasında yer aldığını belirten Yaprak, “Türk Büyükelçimiz ve Konsolos Bey de müşterim” dedi.

Yaprak “onlar dışında Ant Yapı’nın sahibi Cengiz Bey, Osman Boyner, TRT World’un ve THY’nin müdürleri de benim müşterim” dedi.

Harrods, bir alışveriş ikonu sayılması ve dünyanın en lüks markalarının aynı binada toplandığı bir yer olması açısından önemli.

1849 yılından beri devam eden ünü sayesinde markaların da yarış parkuru.

Mehmet Yaprak iki ortağıyla birlikte, bir Türk Berberi olarak lüks markalarla aynı çatı altında bulunmanın çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyor.

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İngiltere
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