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Harry Potter dizi oluyor

26.01.2021 07:41 | Son Güncelleme:
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Harry Potter dizi oluyor

WarnerMedia, HBO Max’te yayınlanacak bir live-action Harry Potter dizisi hazırlamak için senaristlerle görüşmeye başladı.

HBO Max, gözünü Harry Potter evrenine dikti. HBO Max ve WarnerMedia bu projeyle ilgili çıkan haberleri reddetse de The Hollywood Reporter gibi sektörün en güvenilir kaynaklarından birinden çıkan bu haber, Harry Potter hayranlarını mutlu etmedi.

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Dizinin bire bir kitaptan uyarlama değil, Warner Media.’nın Harry Potter’ın büyülü evreninde geçen ve bu evrenin farklı köşelerinden ya da dönemlerinden hikâyeler anlatan bir dizi hazırlayacağı tahmin ediliyor.

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Live-action Harry Potter dizisiyle ilgili akıllara gelen en önemli sorulardan biri kitapların yazarı J.K. Rowling’in bu projede nasıl bir rol üstleneceği. Rowling’in WarnerMedia ile olan anlaşması, stüdyonun yazarın izni olmadan bu evrende geçen film veya diziler hazırlamasına izin vermiyor.

Herkes WarnerMedia veya HBO Max cephesinden gelecek açıklamayı bekliyor.

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