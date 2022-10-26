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Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni belli oldu

26.10.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta hayatını kaybettiği öğrenilen Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni açıklandı.

Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni belli oldu

Harry Potter yıldızı Robbie Coltrane’nin ölüm nedeni belli oldu. 14 Ekim’de 72 yaşındayken hayatını kaybeden oyuncunun çoklu organ yetmezliği nedeniyle öldüğü açıklandı.

Coltrane’nin aynı zamanda kalp blogu (Kalbin üst odacıklardan alt odacıklarına elektrik akımının geçememesi), kan zehirlenmesi (sepsis) ve alt solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlıkları olduğu da öğrenildi. Ünlü aktörün ölüm raporunda Coltrane’nin tip 2 diyabet hastası olduğu bilgisi de yer aldı.

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İngiliz aktörün, İskoçya'da Larbert'teki evinin yakınlarındaki bir hastanede öldüğü açıklanadıktan sonra rol arkadaşları da sosyal medya paylaşımları yaparak üzüntülerini dile getirmişti.

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Ünlü serinin yazarı J. K. Rowling de Twitter’da şu satırlara yer vermişti:

“Robbie gibi birini bir daha asla uzaktan tanıyamayacağım. İnanılmaz bir yetenekti. Onu tanıdığım, onunla çalıştığım ve onunla güldüğüm için çok şanslıydım. Başta çocukları olmak üzere ailesine sevgi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.”


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