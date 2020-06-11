Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı

Harry Potter serisinin yazarı J.K. Rowling, web sayfasında yayımladığı uzun ve şahsi bilgiler içeren bir makalede ilk kez, aile içi tacize ve cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

"J.K. Rowling cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konularında konuşma nedenini yazıyor" başlıklı yazıyı kaleme alan Rowling, son günlerde trans bireylerle ilgili yorumları nedeniyle eleştiri almıştı.

İfade özgürlüğüne inancını belirten ve trans bireylerle ilgili yorumları yapmasında öğretmen olarak tecrübelerini dile getiren Rowling, "aile içi taciz ve cinsel saldırı mağduru" olduğunu ifade etti.

J.K. Rowling, "Bunlardan söz etmemin amacı sempati kazanma çabası değil, benim yaşadıklarımı yaşamış, tek cinsiyete özgü mekanlarla ilgili kaygılara sahip olduğu için gerici olarak karalanan çok sayıdaki kadın ile dayanışma nedeniyledir" ifadesini kullandı.

Rowling hafta sonu Twitter'da bir dizi mesaj paylaşmış ve "Cinsiyet gerçek bir şey değilse, kadınların yaşama gerçekliği de dünya çapında silinir. Tanıdığım ve sevdiğim trans bireyler var, ama cinsiyet konseptini silmek, birçok kişinin yaşamlarını anlamlı bir şekilde tartışabilmesini de ortadan kaldırır" gibi ifadeleri eleştirilere neden olmuştu.