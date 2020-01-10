Harry ve Meghan 'krizi' İngiliz basınında: 'Kaosa geri sayım'

Guardian'ın haberine göre Kraliçe'nin bizzat kendisi, Prens Charles ve Prens Williams, İngiltere ve Kanada hükümetleriyle, Prens Harry ve Meghan'ın yeni rollerinin ne olacağına dair görüşmelerde bulunuyor ve görüşmelerin "birkaç gün içinde" sonuca varması umuluyor.

Gazetenin konuştuğu kaynaklar, çiftin Pazartesi günü 7 haftalık Kuzey Amerika tatilinden döndüğünü hatırlatıyor ve "Meghan'ın İngiltere'de uzun süre kalmayı zaten planlamadığı öğrenildi" diyor.

Meghan Markle'ın 8 aylık oğlu Archie'yi bakıcısıyla bıraktığı Kanada'ya gittiğini ve Prens Harry'yi neden oldukları krizle başa çıkması için yalnız bıraktığını yazıyor.

azeteler haberin krize neden olduğunu yazarken, çiftin "ekonomik bağımsızlık" planlarının nasıl işleyeceğine dair tartışmalara da yer veriliyor.

Gazete Sussex Dükü ve düşesinin planlarından Prens Charles'ın bir oranda haberinin olduğunu, ancak çifte aile içindeki görüşmeler tamamlanana kadar bunu kamuoyuna açıklamamalarının salık verildiğini yazıyor.

Çiftin "Saray'dan ayrıldıktan" sonra geçimlerini nasıl sağlayacakları da gazetelerin en çok üstünde durduğu noktalardan.

Harry ve Meghan'ın gelecek planlarını kamuoyu ile paylaşmak için kurdukları internet sitesinde şu anki gelir kaynaklarını detaylı şekilde anlatıyor.

Buna göre gelirlerinin yüzde 5'i, yaptıkları hizmetler karşılığı kamu parasıyla karşılanan hibe fonundan, yüzde 95'i ise Prens Charles'ın kendi özel gelirinden karşılanıyor.

Guardian, Harry'nin annesi Prenses Diana'dan miras kalan evinin değerinin 7 milyon sterlin olduğunu da hatırlatıyor.

Financial Times: Karar "şirketin" canını sıktı

Financial Times habere ilk sayfasında yer vermeyip 2. sayfasında yer ayırmış. Haber "Kraliyet'in asileri ortaklıktan ayrılarak 'şirketin' canını sıktı" başlığını taşıyor.

"Şirket" terimi Harry'nin annesi Prenses Diana tarafından Kraliyet ailesi için kullanışmıştı.