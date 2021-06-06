HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Harry ve Meghan’dan İkinci Çocuk Açıklaması

Harry ve Meghan’dan İkinci Çocuk Açıklaması

06.06.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sussex Düşesi Meghan ve eşi Prens Harry’nin ikinci çocuklarının Cuma günü dünyaya geldiği açıklandı

Harry ve Meghan’dan İkinci Çocuk Açıklaması

Sussex Düşesi Meghan ve eşi Prens Harry’nin ikinci çocuklarının Cuma günü dünyaya geldiği açıklandı.

Çiftin ikinci çocukları kız. Çiftin basin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bebeğe Harry’nin annesi Diana’yla, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in Kraliyet Ailesi’ndeki takma adı Lilibet isminin konduğu kaydedildi.

Bebeğin adı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Basın açıklamasında çiftin kızlarının doğumundan duyduğu mutluluk dile getirildi.

Doğum sırasında Harry’nin de hastanede olduğu belirtilirken, doğumun California’daki Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde dinlendikleri de belirtildi.

Meghan ve Harry bir süredir Amerika'nın California eyaletinde yaşıyor. Çift, Kraliyet Ailesi yükümlülüklerinden uzak duracaklarını açıklamış ve yaşadıkları Londra'dan ayrılıp California'ya yerleşmişlerdi.

Çiftin Archie adında bir de erkek çocukları bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Hint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcıHint varyantı yüzde 40 daha bulaşıcı
Aynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileriAynı evde çalışanlar için en iyi kulaklık önerileri

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.