Harry ve Meghan’dan İkinci Çocuk Açıklaması

Sussex Düşesi Meghan ve eşi Prens Harry’nin ikinci çocuklarının Cuma günü dünyaya geldiği açıklandı.

Çiftin ikinci çocukları kız. Çiftin basin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, bebeğe Harry’nin annesi Diana’yla, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth’in Kraliyet Ailesi’ndeki takma adı Lilibet isminin konduğu kaydedildi.

Bebeğin adı Lilibet Diana Mountbatten-Windsor.

Basın açıklamasında çiftin kızlarının doğumundan duyduğu mutluluk dile getirildi.

Doğum sırasında Harry’nin de hastanede olduğu belirtilirken, doğumun California’daki Santa Barbara Cottage Hastanesi’nde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde dinlendikleri de belirtildi.

Meghan ve Harry bir süredir Amerika'nın California eyaletinde yaşıyor. Çift, Kraliyet Ailesi yükümlülüklerinden uzak duracaklarını açıklamış ve yaşadıkları Londra'dan ayrılıp California'ya yerleşmişlerdi.

Çiftin Archie adında bir de erkek çocukları bulunuyor.

