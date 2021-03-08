Harry ve Meghan’dan Kraliyet ailesine "ırkçılık" suçlaması

Çift katıldıkları bir TV programında, maruz kaldıkarı ırkçı söylemler karşısında Saray’ın kendilerini yalnız bıraktığını söyledi.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD’de CBS kanalında katıldıkları bir programda İngiltere Kraliyet Ailesine yönelik suçlamalarda bulundu. Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra ilk kez röportaj veren çift özellikle maruz kaldıkları ırkçı ithamlar karşısında Kraliyet Sarayı’nın sessiz kaldığını belirterek, Sarayın kendilerini yalnız bıraktığını ileri sürdü. Annesi siyah olan Meghan'ın kendisiyle evlenip Kraliyet Sarayı'nda yaşamaya başlamasından sonra Kraliyet ailesinden hiç kimsenin, onun hakkındaki ırkçı söylemlere ve haberlere karşı bir tepki göstermediğini söyleyen Harry, bu durumun "canını acıttığını" belirtti. Kraliyet ailesinden ırkçı ithamlar karşısında destek görmek yerine, bizzat aile bireylerinin ırkçı tavırlarıyla karşı karşıya kaldıklarını anlatan 39 yaşındaki Meghan, oğlu Archie'ye hamile olduğu sırada, "doğduğunda teninin ne kadar koyu olabileceğine dair endişeler vardı" diye konuştu. Yaklaşık 2 saat süren programda ünlü sunucu Oprah Winfrey’in tüm sorularını açıklıkla cevaplayan çift, sarayda maruz kaldıkları ırkçı uygulamalar konusundaki sorulara ise ayrıntılı yanıtlar vermekten kaçındı.

Harry, Kraliyet Ailesi'nde ırkçı söylemlerde bulunanların kimler olduğunu asla açıklamayacağını belirtirken, eşi Meghan, daha açık olmak istemediğini vurgulayarak, "Çünkü bu bazı insanlara çok zarar verir" dedi. ABD’li melez oyuncu Meghan, koyu tenli bir bebeğin Saray için bir sorun olacağının farkında olduğunu belirterek, hamileliği sırasında intihar etmeyi bile düşündüğünü söyledi. Meghan, "artık hayatta olmak istemedim… Herkes için durumu çözeceğini düşündüm" şeklinde konuştu. Köprüleri yıkmamaya özen gösterdiler Ancak çift, röportaj sırasında olumlu mesajlar da verdi. Çiftin, Kraliyet ailesiyle tüm köprüleri yıkmamak için özel bir çaba sarf ettikleri gözlerden kaçmadı. Harry babaannesi Kraliçe Elizabeth’i örnek bir insan olarak tanımlarken, Meghan kayınbiraderi Prens William'ın karısı Kate için "iyi bir kişi" ifadesini kullandı. Harry de kardeşi William ile barışmaya ilişkin umutlu konuştu, "Umarım, zaman tüm yaraları iyileştirir" dedi. Ancak babası Charles'ı eleştiren Prens, "Onu her zaman seveceğim, ama çok fazla kırıcı oldu" şeklinde konuştu.