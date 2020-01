Harry ve Meghan’ın Kararına Kraliçeden de Onay

Öte yandan Prens Harry ve Prens Williams tarafından yapılan ortak açıklamada ilişkilerinin büyük kardeşin küçük kardeşe baskı uygulaması nedeniyle bozulduğu yönündeki söylentiler de yalanlandı.

They said that the "inflammatory language" was "offensive" and "potentially harmful", given their support for mental health causes.

Çift kararını Kraliçe’ye ya da Prens Harry’nin babası Prens Charles’a danışmadan almış ve Instagram hesaplarıyla kendi web sayfaları üzerinden açıklamıştı.

Çiftin mali olarak bağımsız olma talebinin Prens’in Meghan Markle’ın memleketi olan Amerika’da çalışabilmesi anlamına geldiği sanılıyor. Ancak çiftin kraliyet rollerinden ne ölçüde çekileceği henüz netlik kazanmış değil.

Sosyal medyada ve basında yer alan yorumlarda İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine verilen isim olan Brexit üzerinden yapılan söz oyunuyla Prens Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerinden çekilmesi süreci için “Megxit” ifadesi kullanılıyor.

Kraliçe açıklamasında “Bunlar ailemin çözmesi gereken karışık konular, ancak herkese nihai kararlarını önümüzdeki günlerde almaları çağrısı yaptım” dedi.