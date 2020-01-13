Harry ve Meghan’ın Kararına Kraliçeden de Onay

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın daha bağımsız bir gelecek isteğine rıza gösterdi. Kraliçe, çiftin zamanını İngiltere ve Kanada arasında bölmesine imkan verecek bir geçiş sürecine onay verdi. 93 yaşındaki Kraliçe’nin nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Kraliçe’nin Prens Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerini terk ederek mali olarak daha bağımsız olma isteğini bildirmesinin ardından yapılan görüşmelere çiftin yanı sıra Prens Charles ve Prens William da katıldı. Meghan Markle ise toplantıya Kanada’dan telefonla bağlandı.

Kraliçe “Ailem ve ben, genç bir aile olarak yeni bir yaşam kurmaya çalışan Harry ve Meghan’ı tamamen destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Kraliçe’den gelen açıklamada “Her ne kadar kraliyet ailesinin görevini yerine getiren üyeleri olarak kalmalarını istesek de bir aile olarak ve benim ailemin de kıymetli bir parçası olmaya devam ederek daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini anlıyor ve buna saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.