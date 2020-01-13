Harry ve Meghan’ın Kararına Kraliçeden de Onay

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, torunu Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın daha bağımsız bir gelecek isteğine rıza gösterdi. Kraliçe, çiftin zamanını İngiltere ve Kanada arasında bölmesine imkan verecek bir geçiş sürecine onay verdi. 93 yaşındaki Kraliçe’nin nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.
Kraliçe’nin Prens Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerini terk ederek mali olarak daha bağımsız olma isteğini bildirmesinin ardından yapılan görüşmelere çiftin yanı sıra Prens Charles ve Prens William da katıldı. Meghan Markle ise toplantıya Kanada’dan telefonla bağlandı.
Kraliçe “Ailem ve ben, genç bir aile olarak yeni bir yaşam kurmaya çalışan Harry ve Meghan’ı tamamen destekliyoruz” açıklamasını yaptı.
Kraliçe’den gelen açıklamada “Her ne kadar kraliyet ailesinin görevini yerine getiren üyeleri olarak kalmalarını istesek de bir aile olarak ve benim ailemin de kıymetli bir parçası olmaya devam ederek daha bağımsız bir hayat sürme isteklerini anlıyor ve buna saygı duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Prens Harry ve Prens Williams tarafından yapılan ortak açıklamada ilişkilerinin büyük kardeşin küçük kardeşe baskı uygulaması nedeniyle bozulduğu yönündeki söylentiler de yalanlandı.
They said that the "inflammatory language" was "offensive" and "potentially harmful", given their support for mental health causes.
Çift kararını Kraliçe’ye ya da Prens Harry’nin babası Prens Charles’a danışmadan almış ve Instagram hesaplarıyla kendi web sayfaları üzerinden açıklamıştı.
Çiftin mali olarak bağımsız olma talebinin Prens’in Meghan Markle’ın memleketi olan Amerika’da çalışabilmesi anlamına geldiği sanılıyor. Ancak çiftin kraliyet rollerinden ne ölçüde çekileceği henüz netlik kazanmış değil.
Sosyal medyada ve basında yer alan yorumlarda İngiltere’nin AB’den çıkış sürecine verilen isim olan Brexit üzerinden yapılan söz oyunuyla Prens Harry ve eşi Meghan’ın kraliyet görevlerinden çekilmesi süreci için “Megxit” ifadesi kullanılıyor.
Kraliçe açıklamasında “Bunlar ailemin çözmesi gereken karışık konular, ancak herkese nihai kararlarını önümüzdeki günlerde almaları çağrısı yaptım” dedi.
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