‘‘Harry ve Meghan’ın Yaşadıklarından Üzüntü Duyduk’’

Markle, depresyonda olduğu dönemde yardım çağrısında bulunduktan ve ihtiyacı olan yardımı alamadıktan sonra intiharı ve kendisine zarar vermeyi düşündüğünü söylemişti.

Meghan Markle, 1 yaşındaki oğulları Archie'nin, doğumundan önceki aylarda, ten renginin koyu olabileceğinden kaygı duyan Kraliyet ailesini kendisini intiharın eşiğine sürüklemekle suçlamıştı. Markle, Kraliyet ailesinin, oğlu Archie'nin ten rengi nedeniyle prens ünvanından mahrum bırakıldığını da öne sürmüştü.

İngiltere’de kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın ünlü televizyoncu Oprah Winfrey’e verdikleri röportajda yaptıkları açıklamalar ülke gündeminin en üst sırasına oturmuştu. Pazar günü CBS televizyonunda yayınlanan röportajın ardından bugün Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe Elizabeth adına yapılan açıklamada Kraliyet ailesinin Prens Harry ve eşi Meghan’ın yaşadıkları zor deneyimden dolayı üzüntü duyduğu belirtildi. Açıklamada çiftin oğullarıyla ilgili sarfedilen ırkçı ifadelerin aile içinde inceleneceği bildirildi.

Buckingham Sarayı’ndan Kraliçe adına yapılan açıklamada ‘‘Tüm aile son yılların Harry ve Meghan için ne kadar zorlu olduğunu tüm boyutlarıyla görmekten üzüntü duydu’’ denildi.

‘‘Gündeme getirilen konular, özellikle de ırkçılıkla ilgili olanlar kaygı verici’’ denilen açıklamada bunların çok ciddiye alınacağı ve aile içinde özel olarak inceleneceği belirtildi.

Açıklamada ‘‘Harry, Meghan ve Archie her zaman bu ailenin çok sevilen üyeleri olacaklar’’ denildi.

Meghan ve Harry’nin röportajının Kraliyet ailesinin Prenses Diana’nın 1997’de hayatını kaybetmesinden bu yana karşılaştığı en büyük kriz olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansına göre Kraliyet içinden bir kaynak Saray’ın bunu bir aile meselesi olarak gördüğünü ve onlara konuyu aile arasında gizlilik içinde çözmeleri fırsatının verilmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan CBS televizyonuna göre Oprah Winfrey tarafından yapılan röportaj televizyon ve internetteki yayınlardan dünyada yaklaşık 49 milyon kişi tarafından izlendi. Bunların 17 milyon 800 binini ise Amerikalı TV izleyicileri oluşturuyor.

