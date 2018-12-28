Harşit Çayı Gümüşhane'nin gerdanlığı olacak

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Harşit üzerindeki rekreasyon projesinin 4 yıl önce başladığını ve tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

- "Harşit Çayı bundan sonra tertemiz ve güzel akacak"

Taşkınların önüne geçilmesi ve Harşit Çayı'nın turistik alan olarak kullanılabilmesi de amaçlanan projeyle çay ile çevresi sosyal alanlarıyla modern görünüme kavuşacak.

Gümüşhane kent merkezi ile Torul, Kürtün ve Doğankent'i geçip Tirebolu'dan denize dökülen 160 kilometrelik Harşit, Türkiye'nin en yüksek akım hızına sahip çaylarından biri olma özelliği taşıyor.

VEYSEL KARA - Gümüşhane'nin Vauk Yaylası'ndan doğup şehir merkezinden geçerek Giresun'un Tirebolu ilçesinden Karadeniz'e dökülen Harşit Çayı ve çevresi, yaklaşık 80 milyon liralık ıslah ve rekreasyon projesi ile kentin yeni yüzü olacak.

Çimen, 2019'da Harşit'e bir gram bile atık düşmeyeceğini vurgulayarak, "Harşit Çayı bu şehrin gerdanlığı olacak. Gerekli bütün projelerimizi ve altyapımızı hazırladık. Harşit Çayı bundan sonra tertemiz ve güzel akacak. İnşallah insanlarımız huzurlu ve emniyetli bir şekilde bu mekanlardan faydalanacak." dedi.

"Görevi devraldığımızda şehrin kanalizasyonunun yüzde 50'si Harşit Çayı'na akıyordu. Türkiye'de ilk defa ıslah ve kanalizasyon çalışmalarını bir arada yürüterek kanalizasyon sularının çaya akmasını büyük oranda engelledik. Atık sularımızı yüzde 90 seviyesinde çaya paralel borular eşliğinde çaya karışmadan kanal içine aldık."

Geçmiş dönemde Gümüşhane'nin en önemli sorunlarından birinin Harşit Çayı'na akan kanalizasyonlar olduğuna dikkati çeken Çimen, şöyle devam etti:

Göreve geldiklerinde hızlı şekilde projeyi hayata geçirdiklerine dikkati çeken Çimen, projeyle sadece dere taşkınlarının önlenmesi değil, kente yeni sosyal alanlar yaratmayı da amaçlandığını belirtti.

Proje kapsamında oluşturulan alanların bir kısmının vatandaşın kullanımına açıldığını ifade eden Çimen, çay üzerindeki 443 yıllık tarihi Gümüşhane Köprüsü'nün de aslına uygun restore edildiğini ve vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktardı.

Çimen, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Alternatif yürüyüş yollarımız oldu. Harşit güzel aktığı müddetçe huzur veren bir alan oldu. Etrafında birtakım sosyal alanlar oluşturarak hizmete sunduk. Burası vatandaşlarımızın fotoğraf çektirdikleri alan oldu. Şehrimizin her noktasını nakış nakış işliyoruz. Yapılacak hizmetleri bir plan ve proje dahilinde yürütüyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."

Çimen, kentin gelişimine ve projelerine sağladıkları destekten ötürü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

