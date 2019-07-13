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"Hartum Anlaşması"nın onaylanacağı toplantı ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

Sudan'da asker ile muhalif halk hareketlerinin lideri ÖDBG arasındaki toplantının belirsiz bir tarihe ertelendiğini bildirildi

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ittifakı arasında "Hartum Anlaşması"nı onaylamak için bugün yapılması beklenen toplantı belirsiz bir tarihe ertelendi.

ÖDBG'ye yakın bir kaynak, anlaşma metnini hazırlayan teknik komite tarafından kendilerine siyasi ve anayasal iki belge sunulduğunu ancak belgelerde bazı sorunlu noktaların yer aldığını belirtti.

Kaynak, asker ile muhalif halk hareketlerinin lideri ÖDBG arasındaki toplantının ittifakın bileşenleri arasında daha fazla istişare yapılması amacıyla belirsiz bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

Afrika Birliği Temsilcisi, arabulucu Muhammed el-Hasen Veled Lebat, Sudan'da tarafların nihai anlaşma metnini incelemek ve onaylamak için cumartesi günü bir araya geleceğini bildirmişti.

- Anlaşmanın içeriği

Afrika Birliği himayesinde 3 Temmuz'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ardından taraflar, seçimler yapılıncaya kadar ülkenin dönüşümlü olarak yönetilmesi yönünde karar aldı.

Buna göre, devlet başkanlığı konseyi, 5 sivil, 5 asker ve ismi üzerinde uzlaşılan sivil bir üyeden oluşacak. Konsey 3 yıl 3 ay süreyle ülkeyi yönetecek.

Taraflar, devrim sürecinde insanların ölümüne neden olan olayların araştırılması için komisyon kurulması konusunda da anlaşmaya vardı.

ÖDBG'nin mayıs ayında askeri konseye sunduğu, geçiş sürecindeki yönetimle ilgili görüşleri içeren kapsamlı anayasal belgeye göre başkanlık konseyi, devletin başı ve egemenliğin sembolü olacak.

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Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri Sudan Askeri Geçiş Konseyi

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