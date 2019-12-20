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Hartum YEE'de "Sudan Piramitleri Konferansı" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

Hartum YEE'de "Sudan Piramitleri Konferansı" düzenlendi

Dünyanın en eski olduğu belirtilen piramitlerine ev sahipliği yapan Sudan'da Hartum Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) "Sudan Piramitleri Konferansı" düzenlendi.

Başkent Hartum'daki YEE'de düzenlenen konferansta Sudan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Prof. Dr. Abdu Osman ve Hartum Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Nuha Abdulhafız, Sudan piramitlerini anlattı.

Konferansta piramitlerin arkeoloji ve sanat tarihi yönünden nitelikleri, Kush medeniyeti ve Sudan coğrafyasındaki tarihi medeniyetlerin Sudan kültürüyle ilişkisi, piramitlerin inşa süreçleri ve yapılış amaçları gibi akademik konularda bilgi verildi.

Konferansın kapanışında konuşmacılara YEE tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeydoğusunda UNESCO koruması altındaki Sudan piramitlerinin tarihinin Mısır'dakilerden 800 yıl daha eskiye dayandığı belirtiliyor.

Başkentin yaklaşık 200 kilometre kuzeydoğusunda, "Nubiya piramitleri" olarak da bilinen 255 piramit bulunuyor.

Söz konusu piramitler, Mısır’daki Giza Piramitleri’nin aksine ıssız çölün ortasında kaderine terk edilmiş vaziyette ziyarete gelecek turistleri bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sudan Piramitleri Yunus Emre Enstitüsü

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