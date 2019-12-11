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Hartum YEE'den Sudan Eğitim Bakanlığı personeline "Yöneticilik Sanatı" eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:40 | Son Güncelleme

Hartum YEE'den Sudan Eğitim Bakanlığı personeline "Yöneticilik Sanatı" eğitimi

Hartum Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Sudan Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Yöneticilik Sanatı Seminerleri'nin ikincisi tamamlandı.

Eğitim Bakanlığı yöneticileri, 2 hafta boyunca etkili sunum teknikleri, beden dili, toplantı yönetimi, zaman yönetimi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Programın kapanış töreninde konuşan Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Sudanlı kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Kişisel gelişim programlarını daha da zenginleştirip çoğaltmayı planlıyoruz." dedi.

Hartum YEE Müdürü Bünyamin Demir de Türkçe ve Türk kültürünün öğretilmesinin yanı sıra ve iki ülke dostluğunun artmasına yönelik çeşitli faaliyetler düzenlediklerini, Sudanlıların yanı sıra burada ikamet eden Arap ve Afrika halklarının ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Aziz Mahmud Hüdai Vakfı Sudan Temsilciliği Eğitim Koordinatörü Recep Altıngöller'in verdiği eğitimler sonunda Hartum ve Darfur eyaletlerinden 22 yönetici, katılım belgelerini aldı.

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katılım belgesi Sudan Yunus Emre Enstitüsü Yöneticilik Sanatı Semineri

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