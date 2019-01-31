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"Hartum'a doğru ilerlemeyi bekleyen 5 ordu var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 07:26 | Son Güncelleme

Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş: - "Sudan'da kendilerine karşı direnecek kimse kalmasın diye kaos, yağmalama ve ölüm olaylarıyla ülkeyi meşgul eden 5 ordu, Hartum'a doğru ilerlemek için uygun vaktin gelmesini bekliyor"

HARTUM (AA) - Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş, 5 ülkenin ordusunun, başkent Hartum'a doğru harekete geçmek için uygun vakti kolladığını söyledi.

Hükümete yakın Sudan Basın Hizmetleri Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuş, Sudan Emniyet Teşkilatı'nın 42. dönem mezuniyet törenindeki konuşmasında ülkedeki gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kuş, "Sudan'da kendilerine karşı direnecek kimse kalmasın diye kaos, yağmalama ve ölüm olaylarıyla ülkeyi meşgul eden 5 ordu, Hartum'a doğru ilerlemek için uygun vaktin gelmesini bekliyor." dedi ancak bu orduların isimlerini zikretmedi.

Ülkedeki solun ve isyancı hareketlerin, uzun zamandan beri bekledikleri dönemin başlaması için iktidarı ele geçirmeye çalıştıklarına işaret eden Kuş, ülkedeki bazı siyasi güçlerin çıkarlarının dış güçlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülke içindeki bu güçlerin dış güçlere boyun eğmek için zemin oluşturma girişimlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Kuş, ülkenin istikrarının gösteri düzenleyerek ve slogan atarak değil, halkın seçimleriyle sağlanacağını vurguladı.

Sudan'daki gösteriler, 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.

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Sudan Sudan İstihbarat Başkanı Salah Abdullah Kuş

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