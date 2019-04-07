Hartum'da gösteriler sırasında bir kişi öldü

HARTUM (AA) - Hartum'da düzenlenen protestolar sırasında bir göstericinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan haber ajansının haberine göre Sudan Polis Sözcüsü Haşim Ali Abdurrahim "Polis zabıtlarına, başkent Hartum'un Umdurman bölgesinde yaşanan kargaşada, vatandaşlardan birinin hayatını kaybettiği kaydedilmiştir." dedi.

Abdurrahim, olaylar sırasında polis ve halktan çok sayıda yaralanan da olduğunu vurgulayarak güvenlik güçlerinin başkent ve birçok vilayette yasal olmayan gösteri ve topluluklarla uğraştığını belirtti.

Öte yandan muhalif Sudanlı Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamada, protestolar sırasında pratisyen hekim Abdulmuiz Atallah'ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olaylara ilişkin açıklama yapan Sudan İletişim Bakanı İsmail Hasan da, güvenlik güçlerinin, protestocuların ulusal ordunun merkez yerleşkesine girmesi sırasında "vatanperver bir anlayışıyla hareket ettiğini" dile getirdi.

Sudan'daki gelişmeleri izleyen analistler, dünkü gösterilerin, 19 Aralık'ta başlayan protestoların en yoğunu olduğunu aktardı.