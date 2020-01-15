Hartum'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi öldü

Sudan'ın başkenti Hartum'da bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde bir eve havan mermisi düştü. Olayda baba olay yerinde, iki çocuğu ise hastaneye kaldırılırken öldü.

Sudan'ın Soba bölgesinde Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı isyancı askerlerin bulunduğu istihbarat merkezi, ordunun operasyonu sonucu ele geçirilmiş, tankların sevk edildiği bölgede ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.

Komite, ayrıca dün öğle saatlerinde başlayan olaylarda rastgele havaya ateş açılması sonucu 15 yaşında bir gencin yaralandığını duyurmuştu.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerler, görev değişikliği, emekliliğe sevk edilmeleri ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.