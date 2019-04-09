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Hartum'daki gösterilerde 2 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 08:35 | Son Güncelleme

Hartum'daki gösterilerde 2 kişi öldü

HARTUM (AA) - Sudan'ın başkenti Hartum'da yönetim karşıtı düzenlenen gösterilerde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Muhalif Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki protestolar sırasında iki kişinin açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ölen göstericilerden Osman Cuma Abdullah'ın ve Muhenned Muhammed el-Hac'ın açılan ateş sonucu yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Ülkede hafta sonu yeniden patlak veren muhalif gösterilerde şimdiye kadar 7 kişi hayatını kaybederken, başkent Hartum sokaklarında ve farklı şehirlerde gösteriler sürüyor.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
protestolar Sudan

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