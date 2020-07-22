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Haruma Miura evinde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 15:48 | Son Güncelleme

Haruma Miura, Tokyo'daki evinde ölü bulundu. İntihar şüphesi nedeniyle soruşturma başlatılırken, Japon oyuncunun ölümünden 3 gün önce yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Haruma Miura evinde ölü bulundu!

Japon sinema ve televizyon yıldızı Haruma Miura, 30 yaşında hayatını kaybetti. Miura'nın, Tokyo'daki evinde menajeri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Hemen hastaneye kaldırılan oyuncunun, evdeyken zaten ölmüş olduğu açıklandı. Tokyo polisi, olayda intihar şüphesi olması nedeniyle soruşturma başlattı.

2009 yılında Mainichi Film Ödülleri'nde ödül alan ve birçok Japon TV dizisinde oynayan Miura'yı, zirveye taşıyan rol ise Kimi Ni Todoke oldu.

Son Instagram gönderisini ölümünden üç gün önce atan oyuncu, "Bizi izlemeye devam edin" notu ile yeni dizisinden bahsetmişti.

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