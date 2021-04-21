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Harun Çiftçi kimdir? Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü nereli ve kaç yaşında?

21.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname ile 6 üniversiteye yeni rektör ataması gerçekleştirildi. Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi oldu. Peki, Harun Çiftçi kimdir? Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü nereli ve kaç yaşında?

Harun Çiftçi kimdir? Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla karaname resmi gazetede yayınlandı. Buna göre 6 üniversitenin rektörü değiştirildi. Ayrıca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatılarak YÖK üyeliğine yeniden seçildi.

HARUN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ahi Evran Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Harun Çiftçi, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde, 2001 yılında tamamladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, öğretim görevlisi ve sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulundu.

Ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Öğretimi alanında yüksek lisans gören Çiftçi'nin kişisel yaşamı hakkında henüz gerekli ulaşılamamıştır. Araştırmalarımız devam etmekte olup Harun Çiftçi hakkında bilgiler bulunduğunda haberimiz güncellenecektir.

Harun Çiftçi bir dönem Ak Parti'den Kırşehir Milletvekili Aday Adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.

Harun Çiftçi, 21.04.2021 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne Rektör olarak atandı.

6 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR ATANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, Bartın Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Uzun, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Harun Çiftçi, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper atandı.

Atamaların 2547 sayılı Yüseköğretim Kanununun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci, 3’üncü ve 7’nci maddeleri gereği yapıldığı ifade edildi.

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Recep Tayyip Erdoğan

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