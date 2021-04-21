Harun Çiftçi kimdir? Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü nereli ve kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla karaname resmi gazetede yayınlandı. Buna göre 6 üniversitenin rektörü değiştirildi. Ayrıca Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun görev süresi uzatılarak YÖK üyeliğine yeniden seçildi.

HARUN ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ahi Evran Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan Prof. Dr. Harun Çiftçi, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nde, 2001 yılında tamamladı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi/Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, öğretim görevlisi ve sparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı pozisyonlarında bulundu.

Ardından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Öğretimi alanında yüksek lisans gören Çiftçi'nin kişisel yaşamı hakkında henüz gerekli ulaşılamamıştır. Araştırmalarımız devam etmekte olup Harun Çiftçi hakkında bilgiler bulunduğunda haberimiz güncellenecektir.

Harun Çiftçi bir dönem Ak Parti'den Kırşehir Milletvekili Aday Adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.